Pourquoi des chaises colorées envahissent-elles le centre de Wavre?

"8 chaises assises" originales ont pris place dans le centre de Wavre. "La harcelée", "La bancale", "L'excluante" ou encore "L'inaccessible" sont à découvrir jusqu'au 31 octobre. Le but ? Ouvrir la réflexion sur des thèmes de société très actuels. Mais attention, interdiction de s'y asseoir ! Ce sont des œuvres d'art.

Une chaise avec un pied plus court que les autres, une autre aux bras repliés sur elle-même, une autre encore avec un siège qui culmine à plus de 2 mètres de hauteur... Au total "8 chaises assises", sur lesquelles on ne peut pas s'asseoir, sont exposées jusqu'au 31 octobre dans le centre de Wavre. Elles sont accompagnées de présentoirs sur lesquels se trouvent leur nom ("La harcelée", "La bancale", "L'excluante", "L'inaccessible"...) et un QR Code qui renvoie à des explications plus détaillées. Le but? Ouvrir la réflexion sur des thèmes de société très actuels, comme le harcèlement, le consentement, l'exclusion ou le handicap.

L'artiste à l'origine de cette expo s'appelle Alain de Pierpont. C'est lui qui avait notamment conçu le Pangolin géant à Limal. Le Bruxellois de 61 ans qui vit depuis une dizaine d'années à Limal est aussi connu pour avoir entièrement recouvert sa maison de livres.

L'expo est accompagnée d'un dossier didactique pour les écoles qui souhaitent la faire découvrir à leurs élèves. Après Wavre, les 8 chaises iront s'installer à Braine-le-Château, du 1 au 15 novembre.