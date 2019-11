Des détenus agressent des agents pénitentiaires à la prison d'Ittre: un gardien raconte la scène

De nouvelles violences ont éclaté mercredi à la prison d'Ittre, dans le Brabant wallon. Des gardiens ont été pris à partie par des détenus, une fois le matin, et deux fois dans l'après-midi. 9 agents pénitentiaires ont été blessés dans les incidents et 4 détenus ont été placés à l'isolement.

Ce sont des jeunes qui se rebellent, selon Claudine Coupienne, secrétaire permanente CSC service public. "Ils font partie d’un petit groupe de 7-8 personnes qui pose vraiment problème. Des rapports avaient été fait à la direction", explique-t-elle à notre micro. "La demande des agents est évidemment que ce groupe soit séparé et que les détenus soient transférés dans d’autres établissements pour éviter que ces problèmes ne se reproduisent. Les tensions sont maximales d’autant plus qu’il manque 20 agents. Donc ce manque de personnel et toutes ces difficultés supplémentaires, pour le moral des agents, ce n’est pas bon."

Il y a eu des menaces avant des morsures et des coups de poing

Un gardien de prison, qui souhaite rester anonyme, nous a également raconté ce qui s'est passé hier. "L’ambiance était très tendue toute la journée de mercredi. Des tensions ont eu lieu au moment du préau. Des détenus mécontents d’avoir été bloqués en cellule durant quelques heures s’en sont pris à un gardien. Verbalement dans un premier temps, des menaces pour ensuite en arriver aux coups, des morsures, des coups de poing. Je ne sais pas ce qu’il va se passer ce jeudi. Y aura-t-il un mouvement du personnel ? Il y a en tout cas une tension très palpable", conclut-il.