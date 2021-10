Des écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles doivent être rénovées: "On arrive au bout des possibilités techniques"

La Fédération Wallonie-Bruxelles a annoncé qu'un budget de 1 milliard d'euros sur 10 ans, avait été dégagé pour remettre en état de nombreux établissements scolaires. Beaucoup attendent depuis de nombreuses années des rénovations importantes.

La Fédération Wallonie-Bruxelles veut mobiliser un milliard d'euros sur dix ans pour les bâtiments scolaires. En raison d'un sous-investissement chronique ces quatre dernières décennies, les écoles de Wallonie et de Bruxelles sont pour beaucoup dans un état de vétusté généralisé. Dans ces écoles, les rénovations se font attendre. C'est le cas à l'IPES à Wavre. Les ennuis techniques sont devenues la norme. Les solutions de secours s'épuisent. "On ne sait pas faire du neuf avec du vieux. On essaie d'embellir, on essaie de réparer mais à un moment donné, on arrive au bout des possibilités techniques", explique la directrice, Romy Pirlot. L'établissement, qui accueille 250 étudiants, auraient besoin d'une rénovation importante. Les châssis écaillés en simple vitrage font exploser le coût énergétique. Les murs sont ternis et la façade décrépie. Les rénover coûterait près de 11 millions d'euros. "Ca correspond à peu près aux 2/3 de notre budget annuel d'investissement pour la province du Brabant wallon, sachant que ce bâtiment n'est pas le seul dans notre patrimoine", réagit Nicolas Demaret, directeur des infrastructures à la province du Brabant wallon.

La rénovation s'annonce compliquée et coûteuse. L'enveloppe consacrée par le budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles pourrait venir financer une grande partie des travaux. Par ailleurs, cette somme s'ajoute aux compléments financiers investis par les provinces et communes. "La subvention sera de la Fédération de Wallonie-Bruxelles. Elle sera de maximum 6 millions d'euros. Ce qui veut dire que la partie provinciale est encore de 5 millions d'euros", précise André Greniez, directeur de l'administration de l'enseignement de la Province du Brabant wallon. Depuis les années 70, seul 20 % de bâtiments scolaires ont été rénovés. Les chantiers seront dès lors bien nombreux en Wallonie et à Bruxelles.