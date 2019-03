Des hélicoptères, les pompiers et des militaires déployés à Wavre: plus de peur que de mal

Inquiétude ce jeudi matin du côté du zoning de Wavre. Plusieurs témoins ont appuyé sur le bouton orange Alertez-nous pour signaler la présence d'hélicoptères de la police et de la protection civile. Ce n'est pas tout. "Présence d'ambulances, de pompiers et de militaires dans le zoning nord", nous a décrit Filippo dès 8h26. "Il y a un balai d'hélicoptères militaires et de la police, que se passe-t-il?", nous a demandé Benji vers 11h20.



Plus de peur que de mal finalement. Contactés par nos soins, les secours nous ont indiqué qu'il s'agissait d'un exercice.