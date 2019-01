Des voleurs s'introduisent dans une maison à Mélin et dérobent deux véhicules: "Ils n'ont eu qu'à se servir"

"On nous a volé deux voitures en prenant les clés dans la maison cette nuit à Mélin près de Jodoigne", déplore une lectrice via notre bouton orange Alertez-nous. Les faits se sont passés dans la nuit de dimanche à lundi et nous ont été confirmés par le chef de corps de la zone, M. Jacques Vandenbosh. "Nos équipes ont été appelées pour constater le vol de deux voitures", nous explique-t-il.

L'effraction a été commise entre 2 heures et 9h30. À leur réveil, les propriétaires ont eu la mauvaise surprise de voir que leurs deux véhicules avaient été volés. Pour cela, aucune serrure n'a été forcée. Les malfaiteurs ont profité d'une porte-fenêtre restée ouverte pour s'introduire dans l'habitation. "Ils n'ont eu qu'à se servir et ont dérobé les clés des voitures qui se trouvaient sur la table du salon", précise le chef de corps. Les malfrats sont donc partis avec les deux véhicules, une Peugeot 3008 et une Ford fiesta. L'enquête de voisinage s'est révélée négative. Aucun suspect n'a été interpellé.





"Fermez bien vos maisons"



Jacques Vandenbosh qualifie cette effraction de "vol d'usage". En d'autres termes, les voitures dérobées pourraient servir à se déplacer dans le cadre d'autres délits. "On retrouvera certainement ces véhicules dans quelques jours après avoir été abandonnés sur les lieux d'un autre vol", nous explique le chef de corps. "On peut les retrouver aussi bien dans la province d'Anvers que dans celle du Luxembourg", ajoute-t-il.

De leur côté, les propriétaires lésés appellent à la prudence et rappellent à quel point il est important de verrouiller les portes de son domicile. "Prenez vos papiers de véhicules et effets personnels dans vos chambres ainsi que vos clefs, fermez bien vos maisons", notent-ils.