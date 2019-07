Des vents violents provoquent de nombreux dégâts à Braine-l'Alleud

L'entité de Braine-l'Alleud a été fortement impactée, dans la soirée de jeudi, par des vents violents qui ont arraché arbres et branchages, a-t-on appris auprès de la zone de secours du Brabant wallon dont les équipes s'activaient toujours sur le terrain vendredi matin.



Une centaine d'interventions ont été sollicitées, jeudi soir et dans la nuit, auprès des pompiers des différentes casernes brabançonnes. "Rien que sur Braine-l'Alleud, nous avons enregistré une cinquantaine d'appels pour des encombrements de voiries par les arbres et quelques toitures endommagées", précise-t-on à la centrale de Nivelles. Dans la région de Wavre, les pompiers ont aussi dû éteindre plusieurs feux de broussailles. Les opérations de nettoyage se sont poursuivies durant la matinée de vendredi.