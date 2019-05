Deux écoliers abordés par un homme aux agissements suspects à Wavre: il leur aurait proposé des bonbons pour les attirer

Un homme aux agissements suspects a abordé deux enfants, jeudi après-midi dans le centre de Wavre, a-t-on appris vendredi auprès du parquet du Brabant wallon où l'on dit prendre l'affaire au sérieux.



L'individu a accosté les deux écoliers âgés de 9 ans, lesquels se trouvaient alors dans la rue des Fontaines après avoir quitté l'Institut de la Providence. C'est la directrice de l'école qui a aperçu l'inconnu approcher les deux frères. Selon des témoins, dont des parents, le suspect a d'abord suivi les deux enfants avant de leur proposer des bonbons.





Des mesures de sécurité



Les jeunes ont aussitôt fui, venant se réfugier auprès de la directrice de l'établissement. Les policiers et le magistrat du parquet du Brabant wallon ont été avisés des faits qu'ils prennent très au sérieux. Une enquête est en cours afin d'identifier l'individu, précise le procureur brabançon.

Via notre bouton orange Alertez-nous, un père de famille nous partage la lettre qu'il a reçue de la direction de l'établissement. On apprend ainsi que plusieurs mesures de sécurité ont été mises en place. "Les portes de l'école ne seront plus ouvertes pendant l'heure du midi. Nous vous demandons de sonner afin que nous puissions vous ouvrir. Dès ce vendredi et durant toute la semaine prochaine, deux policiers en civil avec une équipe en uniforme assureront la sécurité aux abords de l'école", peut-on lire.