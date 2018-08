Diego apprécie son massage au village "bien-être" à la Butte du Lion: "Je ne pensais pas que ça faisait autant d'effet sur un animal"

Ce 26 août est la journée internationale du chien. À cette occasion, un village "bien-être" a été installé au pied de la Butte du Lion. Ostéopathie, massage, shiatsu, des techniques applicables aussi pour les chiens. Un reportage de Laxmi Lota et Thomas Decupere pour le RTL INFO 13H.

De nombreux chiens se trouvent au pied de la Butte du Lion pour une journée détente et bien-être. Lors de cet évènement, les animaux ont droit aux massages, à l'ostéopathie, au shiatsu et à l'aromathérapie. "On commence d'abord par un bilan énergétique chinois selon les méridiens d'acupuncture et puis je termine par un massage de détente", explique François Jansens, énergéticienne humains et animaux.

"Je ne pensais pas que ça faisait autant d'effet sur un animal. Je pensais que c'était plus pour l'être humain en général. Il est détendu, il apprécie, je suis contente pour mon chien", confie la maîtresse de Diego, un bouledogue français.

Légende, un Saint-Hubert, peut passer des heures à chercher des personnes disparues. Alors son maître le conduit chez l'ostéopathe une fois par mois. "On va essayer de faire de la détente musculaire ou essayer de redonner de la qualité de mouvement au corps de l'animal", détaille Géraldine Thirion, ostéopathe animalier.