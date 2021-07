Disparition d’Emmanuel, emporté par un ruisseau en crue à Ittre: un corps a été retrouvé

Selon nos informations, les secours ont retrouvé un corps ce matin dans le cadre des recherches après la disparition d’un homme de 62 ans, apparemment emporté par un cours d'eau en crue.

L’homme effectuait des travaux d'élagage dans sa propriété le long de la rue de Bornival. Il a apparemment chuté de son échelle et s'est retrouvé dans le cours d'eau bordant son jardin, le Ry de Fauquez. Emportée par les flots, la victime a disparu dans le réseau de canalisations sous-terraines.

Les autorités locales soupçonnent la victime d'être "tombée dans un ruisseau en crue à Fauquez et peut-être emportée dans un pertuis menant au canal Charleroi-Bruxelles", a expliqué le bourgmestre d'Ittre sur Facebook.

"D'après ce qu'on nous dit, il était en train d'élaguer au-dessus d'une rivière en crue ce dimanche. Mes hommes ont parcouru toute la commune, comme lorsqu'on a des problèmes de crue, et ils l'ont vu vers 16h30 en train d'élaguer. Ils lui ont même dit 'qu'est-ce que vous faites là?'. Il aurait ensuite pris une échelle, et sa compagne ne l'aurait plus vu", a expliqué hier le bourgmestre à notre équipe de journalistes sur place.

Des recherches ont été entreprises dimanche vers 19h30 par les pompiers brabançons wallons et leurs plongeurs.