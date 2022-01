Dormir au travail? Une clinique à Ottignies-Louvain-la-Neuve permet à ses employés de faire la sieste

Depuis la mi-janvier, la clinique William Lennox offre à son personnel la possibilité de faire des siestes pendant les heures de travail.

Le centre hospitalier neurologique William Lennox à Ottignies-Louvain-la-Neuve permet à ses employés de faire des siestes: une coupure de 20 minutes maximum sur une banquette confortable équipée d'une toile.



La personne se couche sur la banquette et rabat la toile qui la couvre sur la moitié du corps. "Emballé" dans ce cocon, le soignant peut ainsi se détendre et arriver à faire une micro-sieste. De la musique est diffusée via les écouteurs d'un smartphone pour créer une atmosphère la plus zen possible. "On n’est pas avec une couette sur un matelas. Le but, c’est de décrocher 10-15 minutes, pas de partir pour deux heures", explique la neuropsychiatre Hoëlle Genot.

L’enjeu, c’est que notre personnel ose prendre ce temps d’arrêt sur les heures de travail

Le système est en test actuellement. 2 banquettes sont mises à disposition. Tout employé qui veut peut l'essayer, il suffit de réserver un créneau. "L’enjeu pour nous, c’est que notre personnel ose prendre ce temps d’arrêt sur les heures de travail, ce qui est jusqu’à présent inhabituel", reconnaît Anne Frédérik, la directrice générale du centre hospitalier.



L'efficacité de ces courtes siestes n'est plus à démontrer. Il est prouvé qu'elles permettent de booster le personnel. Une coupure de quelques minutes augmente la productivité des employés.