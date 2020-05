Drame à Braine-l'Alleud: un cycliste sans casque fait une chute mortelle avec son fils à ses côtés

Un cycliste a fait une chute mortelle vendredi à Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, dans l'entité de Braine-l'Alleud, a-t-on appris ce lundi auprès du parquet du Brabant wallon.



L'homme, âgé d'une cinquantaine d'années et domicilié à Genappe, circulait dans la rue Michel Botte, vendredi vers 13h30, lorsqu'il a perdu le contrôle de son vélo et a vraisemblablement percuté la bordure du trottoir. La tête de la victime a heurté le sol. Le quinquagénaire ne portait pas de casque et a été tué sur le coup.

Son fils, né en 2010, l'accompagnait et assisté à la scène, a ajouté la porte-parole du parquet brabançon.