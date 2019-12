Drame évité en pleine messe à Wavre: un enfant joue dans le clocher de l’église quand le sol craque

Un enfant s'est retrouvé suspendu durant 20 minutes, dimanche en fin d'après-midi, au plafond de l'église de Bierges, indique la Dernière Heure dans son édition de lundi. L'information a été confirmée par la police locale et le curé de la paroisse.

Nous sommes en plein concert de Noël dans l'église Saints Pierre et Marcellin de Wavre, dimanche après-midi. Pendant la pause, un enfant de 12 ans joue les explorateurs dans le clocher. Mais soudain, le sol craque sous ses pieds et les 250 spectateurs présents voient deux jambes sortir du plafond. Le petit garçon réussit à s'accrocher à une poutre pour ne pas tomber, mais il est totalement paniqué. Sa sœur qui joue avec lui dans le clocher tente de l'attraper mais elle manque de force. Six mètres séparent le garçon du sol. Les spectateurs décident alors de tous entasser leur manteau et leur veste pour éviter que l'enfant ne se blesse en cas de chute.

Sa mère a expliqué à nos confrères de la DH, qu'elle a rejoint le clocher pour tenter de le secourir, mais impossible pour elle d'arriver à hauteur de son fils, elle était tétanisée. Deux hommes décident finalement d'intervenir. Ils parviennent à se frayer un chemin sur les poutres de la toiture. Le garçon parvient à tendre son bras vers l'un d’eux. Ils réussissent à le tracter.

Le jeune de 12 ans a tenu 20 minutes suspendu. Pas de blessure, mais beaucoup de pleurs et de peur.