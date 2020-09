E40 à Hélécine: trois blessés légers dans un accident

Un accident de la circulation impliquant trois véhicules, dont un camion, est survenu tôt samedi matin sur l'autoroute E40, à hauteur d'Hélécine (Brabant wallon), a-t-on appris auprès des zones de secours de Hesbaye et du Brabant wallon. Trois personnes ont été légèrement blessées.



Les pompiers de la caserne de Hannut et leurs collègues du poste de Jodoigne ont été appelés à intervenir samedi matin, vers 04h30, sur l'autoroute E40, dans le sens de Liège vers Bruxelles. Peu avant la bretelle de sortie d'Hélécine, une collision impliquant un camion, une camionnette et une voiture s'est produite au niveau de la borne kilométrique 47. Bien que légèrement blessé, le camionneur a dû être désincarcéré de son véhicule dans lequel il était coincé. Les conducteurs des deux autres véhicules ont aussi été légèrement blessés. Les patrouilleurs de la police fédérale de la route (WPR) ont constaté les faits en vue de déterminer les circonstances de l'embardée, lesquelles restent à déterminer. Les pompiers ont fait appel à un renfort du Service public de Wallonie (SPW) pour effectuer le nettoyage de la voirie.