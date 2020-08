Emile retrouve son alliance 59 ans après l'avoir perdue: "Je me suis retenu de pleurer"

Emile et Francine se sont mariés en 1960, mais rapidement, Emile a perdu son alliance. Il vient de la retrouver près de 6 décennies plus tard, non sans une certaine émotion, dans un champ...

Les prénoms et la date de leur union sont intacts. Ils s'étaient mariés un 24 décembre 1960. Presque 60 ans après, Emile a retrouvé son alliance. Il en a les larmes aux yeux: "Je me suis retenu de pleurer", témoigne-t-il dans le RTLINFO.

"Où est-ce qu'elle a été cette alliance? Dieu seul le sait...", estime son épouse.

Il y a 59 ans, après quelques mois de noces, Emile fait les moissons avec son père. A un moment donné, l'agriculteur constate qu'il a perdu son alliance. Elle a glissé de son doigt. Emile se souvient: "Si j'avais su comment je l'ai perdue, je l'aurais déjà retrouvée. C'est normal. Mais je ne savais plus."

Un chasseur de métaux du village l'a retrouvée et lui a rapportée: "On remercie l'homme. Il aurait pu la garder. Nous autres, on n'y pensait plus...", témoigne Francine.

Francine n'en a jamais voulu à son époux. Emile a continué sa vie sans aucune bague au doigt: "Pourquoi est-ce qu'on en aurait racheter une nouvelle? Si c'était pour la perdre de nouveau, oh non, cela n'aurait servi à rien", justifie Emile.

Emile et Francine fêteront leurs noces de diamants cette année, la veille de Noël. Leur complicité de soixante années continue de briller comme cette alliance.