En plein concert de Noël dans une église, un enfant passe à travers le plafond à Bierges: il a été sauvé in extremis

Grosse frayeur ce dimanche après-midi lors d'un concert de Noël dans l'église de Bierges. Un enfant de 12 ans s'est retrouvé suspendu durant 20 minutes dans le vide, après que le plancher se soit effondré. Le garçon s'était glissé à l'étage de l'édifice, qui n'a pas supporté son poids. Heureusement il a été secouru à temps.

Un concert de Noël réunissait 250 personnes dans une église de Bierges (Wavre). A l’entracte, tout le monde prend un petit verre tandis qu’un garçon de 12 ans et sa sœur décident d’aller explorer les lieux par une porte dérobée.

J'étais assise là et tout d'un coup il y a eu un bruit terrible

Une dame nous explique ce qu'elle a vu. "Il y a un confessionnal juste à côté de là où c'est tombé. J'étais assise là et tout d'un coup il y a eu un bruit terrible et puis j'ai senti plein de choses sur ma tête", confie-t-elle.

"Tout d'un coup, en regardant en haut, on a vu les jambes du jeune. Alors je suis tout de suite monté et c'est là que j'ai maintenu le garçon. J'ai vu qu'entretemps, on avait ressorti une échelle pour essayer d'aider ce garçon à sortir de ce pétrin", précise André Conserière, le sacristain.

Quelqu'un a pensé à mettre les manteaux de tout le monde par terre

L’assistance est alors médusée. Le temps semble interminable. "On a tous respiré, essayé de respirer… Et il y a quelqu'un qui a pensé à mettre les manteaux de tout le monde par terre pour éviter… Et puis l'échelle est arrivée, mais elle était trop courte!", indique la dame que nous avons interrogée.

Il était très très très blanc

"Moi je retenais ce gamin, et une autre personne est venue et a dit qu'on allait le retirer. On l'a mis debout, et voilà… Il s'en est sorti avec plus de peur que de mal. Mais je crois qu'il était très très très blanc. Transparent dirais-je", confie André sur le ton de l'humour, heureux que la situation ait pu se résoudre.

Les assurances vont désormais examiner le dossier avant d’entamer les travaux de réparation.