En pleine heure de grande affluence, le marché de Wavre se recouvre de centaines de DÉJECTIONS CANINES (vidéo)

Ce matin, les habitués du marché de Wavre ont dû redoubler de pirouettes et pas chassés en tout genre pour déjouer le piège de tremper ses belles chaussures dans des déjections canines. Des centaines de crottes de chien recouvraient en effet les beaux pavés de la cité du Maca.

Pourquoi les autorités de la ville ont-elles décidé de salir leur ville temporairement ?

Paul Brasseur, échevin des travaux à la ville de Wavre en charge de la propreté publique nous explique cette démarche : "Ici à Wavre, nous en avons assez de voir ces déjections canines salir notre belle ville. Wavre n'est pas la seule ville concernée par ce phénomène mais nous avons décidé de marquer le coup avec une action choc en disposant de fausses crottes de chien un petit peu partout le jour du marché à une heure de grande affluence". Une démarche "nécessaire" pour frapper les esprits des Wavriens: "On veut aller plus loin, plus fort avec des actions plus spectaculaires à chaque fois", prévient l’échevin.