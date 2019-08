En pleine nuit, un homme brise une vitre et tente d'incendier une maison à Nivelles: un témoin a tout vu

Un suspect a été interpellé, dimanche soir à Nivelles, après avoir tenté d'y incendier une habitation, a-t-on appris lundi auprès du parquet du Brabant wallon.

Un témoin a appelé les services de police, dimanche soir vers 23h00, ayant observé un individu qui brisait la vitre d'une maison située le long du boulevard des Arbalétriers. Il y a ensuite déversé un liquide accélérant et y a bouté le feu. Un début d'incendie s'est déclaré, mais sans conséquence pour l'occupant de la propriété.



Le relevé de la plaque d'immatriculation de la voiture du suspect a rapidement permis son identification et son interpellation. Manifestement en état d'ébriété, l'homme né en Grande-Bretagne et domicilié à Bruxelles a été privé de liberté, le temps de son audition. Il sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de tentative d'incendie, précise-t-on au parquet brabançon.