Envie de s'évader en Wallonie? Julie-Ambre recense 12 parcs naturels dans son nouveau guide

Ces deux derniers jours ensoleillés, les trains étaient bondés en direction de la mer. Mais il existe de belles promenades en Wallonie si l'envie de vous évader tout en évitant la foule vous prend. Qui plus est, les vacances de Pâques arrivent, c'est l'occasion idéale pour aller faire un tour dans l'un des 12 parcs naturels de Wallonie recensés dans le guide de Julie-Ambre Flaubert, chargée de mission tourisme en Wallonie.

Le plus récent est le parc naturel de l'Ardenne Méridionale, parc dans lequel Julie-Ambre travaille. Ouvert en 2019, il s'étend sur 9 communes. Vous pourrez y découvrir des sites emblématiques tels que le château de Bouillon, le château d'Herbeumont ou encore le tombeau du géant. Le parc a développé 4 randonnées destinées plutôt aux randonneurs avertis, habitués à faire 20 km par jour précise Julie-Ambre. "Ce qui est intéressant avec ce circuit c'est que vous pouvez directement vous y rendre en train. La plupart des circuits forment une boucle. Donc vous arrivez en voiture ou en train, vous randonnez et vous récupérez votre transport au même endroit".

Le parc naturel des deux Ourthes offre une promenade didactique à faire en famille. Il est doté de panneaux informatifs sur la biodiversité et également des œuvres artistiques qui permettent de découvrir les zones humides du parc naturel. Selon les différents circuits, il est possible de les faire à pied, à vélo ou encore à cheval.

La plupart des promenades sont banalisées. Nul besoin d'avoir un guide en main. Que vous soyez un randonneur averti ou un marcheur du dimanche, les différents parcs vous proposent toutes sortes de circuits à varier au gré de vos envies: des plus longs, des plus courts, des plus ludiques.

Ces parcs naturels offrent une ambiance relativement calme. Certains proposent des zones d'observations animalières. Seuls les plus chanceux auront la possibilité d'apercevoir du gibier en liberté dans les autres parcs.

Outre la beauté de ces parcs naturels, les villages typiques par lesquels vous passerez sont également intéressants à découvrir. Dans le guide, vous retrouverez des coups de cœur terroirs : producteur de fromage, boucherie à la ferme ou restaurant qui utilise les produits du territoire.