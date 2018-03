Évitez ce tronçon sur le ring intérieur de Bruxelles: plusieurs kilomètres de files vers Mons

Un gros accident s'est produit ce mercredi vers 18h à hauteur de Braine-l'Alleud en direction de Mons. Trois véhicules sont en cause et obstruent la bande de gauche. Pour rappel, ce tronçon ne comporte que deux bandes de circulation.



Plusieurs kilomètres de files ralentissent le trafic et vous font perdre 30 minutes à cet endroit. Si vous le pouvez, essayez donc d'éviter le secteur.



Notez que, toujours en direction de Mons, des poules se trouvent sur la route au niveau de l'échangeur d'Ittre vers la E19. Elles seraient sur la bande d'arrêt d'urgence et sur la voie de droite.





