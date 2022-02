"Explosion entendue et ressentie" à Virginal-Samme: un distributeur de billets mis à feu au sein de la Poste

"Il y a quelques minutes, fortes détonations entendues et ressenties à Ittre", a signalé Thomas un peu après 4h30 ce vendredi via le bouton orange Alertez-nous. Une explosion a retenti dans la nuit de jeudi à vendredi au sein de la Poste dans le village de Virginal-Samme, entité d'Ittre dans le Brabant wallon. Un distributeur Bancontact a été mis à feu et a explosé, ont confirmé les pompiers.

Les hommes du feu ont été appelés à 4h38 et se sont déplacés avec une pompe et un officier. Ils ont ventilé la fumée. La police était également sur place. Nous ne disposons pas de plus d'informations sur cet incident. On ne sait pas à ce stade si on a volé de l'argent.