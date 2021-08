Explosion entendue cette nuit à Braine-l’Alleud et Waterloo: que s’est-il passé?

"Bruit impressionnant d’explosion et fumée dans le ciel en direction du ring ou du Lion de Waterloo", nous écrivait un internaute via notre bouton orange Alertez-nous vers 2h50 du matin. "Trois détonations cette nuit vers 2h40, comme des coups de feu, puis une détonation puissante et une lueur dans le ciel, comme de la foudre", ajoutait Thierry, de Braine-l’Alleud. "Grosse explosion près de la Butte du Lion. Ça sent le gaz, les pompiers et policiers sont sur les lieux. Je ne sais pas si c’est une maison ou une station essence", témoignait Mehdi, qui nous a envoyé l’image ci-dessus.

En réalité, il s’agissait d’un camping-car qui était garé sur le parking de la Butte du Lion et qui a pris feu, selon les pompiers locaux. Il n’y avait personne à l’intérieur au moment de l’explosion et il n’y a aucun blessé.