Fabio, l'étudiant de Louvain-la-Neuve disparu, a été retrouvé mort à Wavre

Le corps sans vie d'un jeune Grézien âgé de 19 ans et disparu lundi après-midi a été retrouvé à Wavre, a-t-on appris auprès de Child Focus et de la zone de secours du Brabant wallon. Fabio Desiderio avait quitté les cours de l'UCL à Louvain-la-Neuve, lundi vers 12h40, après quoi il n'avait plus donné signe de vie. Les enquêteurs avaient retrouvé une dernière trace de sa présence à Wavre, entre le centre-ville et le parc d'attraction Walibi, où il se serait trouvé lundi vers 14h00, avait indiqué mardi le parquet du Brabant wallon.

Un avis de disparition avait alors été diffusé par la police ainsi que par Child Focus. Le corps du jeune homme a été découvert mardi vers 17h00 à proximité du parc Walibi, précise-t-on chez les pompiers appelés pour assurer l'éclairage sur les lieux de la découverte.

Le médecin légiste qui s'est rendu sur les lieux n'a relevé aucune trace de l'intervention d'une tierce personne. La thèse de l'homicide étant écartée, l'action publique est éteinte. "Il pourrait donc s'agir d'un accident", conclut le procureur brabançon.