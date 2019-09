Une ferme en feu à Bierges: les pompiers tentent de sauver les animaux

Un incendie s'est déclaré dans une ferme de la rue des Combattants à Bierges, dans l'entité de Wavre.

Le feu a pris dans un hangar peu après 15h, pour une raison encore inconnue. Les pompiers sont sur place, pour sauver les animaux et éviter que le feu se propage à l'habitation voisine, qui est mitoyenne du hangar. Deux pompes et quatre citernes sont mobilisées, venues de Wavre, Braine et Overijse.

Pour le moment, aucun blessé n'a été recensé.

Vous êtes plusieurs à avoir signalé le dégagement de fumée, visible depuis les manèges de Walibi, à moins d'un kilomètre de là, à vol d'oiseau.



©Alertez-nous