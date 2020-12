Fête dans un kot à Louvain-la-Neuve: 11 personnes verbalisées pour tapage et rassemblement interdit

Onze personnes ont été verbalisées pour tapage et rassemblement interdit, dans la nuit de jeudi à vendredi à Louvain-la-Neuve, a-t-on appris auprès de la police locale.



Les policiers ont été appelés à intervenir vendredi vers 2h30 du matin dans un logement communautaire situé le long de la rue du Batty. Une fête y était organisée. Deux procès-verbaux ont été dressés à charge de chacun des onze participants, dont l'un pour tapage nocturne et un second pour rassemblement illicite.