Fini les poubelles et cendriers publics qui débordent, voici la solution des communes wallonnes

Les poubelles publiques qui débordent, les cendriers de rues pleins à craquer de mégots… C’est bientôt fini !

Les communes wallonnes vont pouvoir les vérifier depuis une application. Des puces seront placées sur les poubelles publiques, les cendriers de rue ou les bulles. Elles indiqueront si on les a déplacées, si elles sont pleines, s'il faut les changer... Les services propreté pourront tout analyser depuis leur bureau, puis envoyer les bonnes équipes au bon endroit au bon moment.





"Etre plus efficace sur le terrain"



"C’est tout à fait intéressant car cela nous permet maintenant de pouvoir établir certaines statistiques, affirme Eric Delcort, responsable de la propreté publique à Perwez (Brabant Wallon), au micro d’Olivier Patzelt pour Bel RTL. Cela vous nous permettre de réaliser des bases de données, de retenir certains événements, d’établir des tableaux et de pouvoir faire un programme au niveau du vidage des poubelles, des tournées à établir. Cela permet d’optimiser tous les moyens que nous possédons afin d’être plus efficace sur le terrain. Maintenant, il faut la mettre en œuvre, il faut répertorier tous les points noirs, les poubelles, les cendriers sur le territoire, et puis travailler avec l’application."