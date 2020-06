Fiona, la chienne retrouvée agonisante à Wavre, est sauvée (photos)

Souvenez-vous de Fiona, cette chienne dont nous vous avions parlé sur notre site. La chienne était restée attachée sans nourriture durant des semaines dans un appartement de Wavre, dans le Brabant wallon. Eh bien Fiona est sauvée. Son pronostic vital n'est plus engagé explique l’asbl ’Sans collier’ qui a recueilli l'animal. Son poids a doublé en trois semaines, et elle recommence à trottiner et jouer avec les autres chiens.

Pour rappel, Le refuge pour chiens et chats situé à Perwez, dans le Brabant wallon, avait fait face à une saisie très difficile début juin. "Privée de nourriture et attachée à une rambarde d'escalier pendant plusieurs semaines, Fiona, 5 ans, a été retrouvée agonisante dans un appartement vide à Wavre, dans ses excréments, affamée, ne pesant plus que 7 kg, soit un tiers de son poids normal, et en état de déshydratation avancée", faisait savoir le refuge lors de la découverte de la chienne.

Sans Collier expliquait que le propriétaire de l'animal a affirmé que la chienne ne mangeait plus "suite à une bagarre avec un chien" et "qu'il prévoyait justement d'aller chez le vétérinaire". Les chances de survie de Fiona étaient jugées maigres au moment de sa découverte.

