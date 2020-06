Fiona, la chienne retrouvée agonisante cette semaine à Wavre, va "de mieux en mieux"

Nous vous parlions jeudi de Fiona, une chienne de 5 ans recueillie par le refuge pour chiens et chats Sans Collier. L'ASBL avait diffusé les images douloureuses de l'animal retrouvé agonisant dans un appartement vide à Wavre. "Privé de nourriture et attachée à une rambarde d'escalier pendant plusieurs semaines, Fiona a été retrouvée dans ses excréments, affamée, ne pensant plus que 7 kg, soit un tiers de son poids normal", indiquait les membres de l'association.

Ces derniers communiquent aujourd'hui sur l'état de santé de Fiona. Alors que ses chances de survie semblaient très faibles, elle se porte maintenant "de mieux en mieux". "Elle a réussi à tenir debout et à faire quelques pas", rapporte le refuge. Sa santé reste tout de même très fragile. L'asbl a annoncé vouloir déposer plainte et se constituer partie civile contre.