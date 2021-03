Foyers de contamination à l'école communale d'Ophain: elle restera fermée jusqu'au 8 mars

L'école communale d'Ophain n'a pas rouvert ses portes ce lundi. En cause? Trop de cas positifs parmi les élèves et le corps enseignant.

L'école communale Le Grand Frêne à Ophain (Braine-l'Alleud) n'a pas rouvert ses portes lundi. Après le testing massif réalisé auprès des quelque 450 élèves des classes primaires et maternelles et auprès du personnel, il apparaît que 5% des élèves (une vingtaine d'enfants) sont positifs, et que 30% du personnel (enseignants, accueillants extrascolaires, personnel d'entretien) est également atteint. Tous les enfants et la grande majorité des travailleurs positifs sont asymptomatiques. Une quarantaine de dix jours étant recommandée, l'école ne rouvrira pas ses portes avant le 8 mars.

Le point de départ de cette quarantaine remonte à jeudi dernier, jour du testing massif organisé à l'école après l'insistance du pouvoir organisateur pour que cette mesure soit mise en place. Ce dépistage massif a permis d'évaluer la situation et éviter de nouvelles contaminations au sein de l'établissement scolaire communal.

D'après les circulaires, la fermeture de l'école peut être décidée s'il y a au moins trois foyers au sein du même établissement scolaire. C'est bien le cas de l'école communale d'Ophain: la vingtaine d'élèves testés positifs jeudi étant répartis dans plusieurs classes. Le personnel a également été pris en compte pour déterminer ces foyers puisque près de 30% des travailleurs de l'école sont touchés. Compte tenu du nombre d'accueillants qui doivent être mis en quarantaine, l'accueil extrascolaire ne peut pas non plus être organisé jusqu'au 8 mars.