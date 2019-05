Fuite de gaz à Louvain-la-Neuve: une école évacuée, le plan d'urgence déclenché, la fuite est maîtrisée

Une école a été évacuée, jeudi matin à Louvain-la-Neuve, en raison d'une fuite de gaz survenue à proximité de l'établissement scolaire, a-t-on appris auprès de la zone de secours du Brabant wallon.



Les pompiers brabançons ont été appelés à intervenir peu après 9h00 dans la rue de la Ferme des Bruyères, où une fuite de gaz a été constatée. Une conduite a été endommagée suite à un accident de la route, et non lors d'un chantier comme indiqué précédemment.



Par mesure de précaution, les enfants qui fréquentent l'école fondamentale d'enseignement spécialisé Escalpade ont été évacués.



"Le plan d'urgence a été déclenché à la demande des pompiers. On coordonne l'ensemble des activités via le poste de commandement de la police communale", nous a précisé Julie Chantry, bourgmestre d'Ottignies-Louvain-la-Neuve. Les enfants ont été accueillis aux Clairs Vallons.



La fuite de gaz a été maîtrisée vers 10h15.





Pas de blessé, les enfants ne doivent pas rentrer chez eux



D'après la commune, près de 80 enfants et leurs encadrants, pour un total de 114 personnes au total, ont été placés en sécurité aux Clairs Vallons. "Il n'y a pas de blessé. Ils sont encadrés par une équipe médicale, qui rassure ceux qui en ont besoin", a indiqué l'attachée de presse de la Ville par communiqué.



"A 11h30, la situation revient à la normale, les enfants sont rapatriés vers l’école Escalpade, des moyens de transport sont prévus", a encore expliqué l'attachée de presse.

La direction de l’école Escalpade demande aux parents qui en ont la possibilité de venir rechercher leurs enfants à l’Escalpade afin de les rassurer, même si tout danger est écarté. La RN238 est accessible.