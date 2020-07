Genappe: ivre et au volant, il s'en prend à une automobiliste avec un cutter

Un automobiliste a été privé de liberté, jeudi en fin d'après-midi à Genappe, après avoir menacé une conductrice à l'aide d'une arme blanche, a-t-on appris vendredi auprès du parquet du Brabant wallon.



Les policiers de la zone de Nivelles/Genappe et leurs collègues de la zone voisine de la Mazerine ont été appelés à intervenir, jeudi en fin d'après-midi, à Genappe, dans le cadre d'un différend opposant deux automobilistes. Un conducteur genappois né en 1976 s'en est pris à une conductrice genappoise à laquelle il reprochait de l'avoir gêné. Le ton est monté et le quadragénaire a exhibé une arme blanche de type cutter. Le compagnon de la femme, également originaire de Genappe, l'a désarmé avant de lui porter plusieurs coups. Le conducteur est alors remonté dans sa voiture, prenant la fuite sur la nationale 25 en direction de Wavre. Interpellé par les policiers, l'homme se trouvait en état d'imprégnation alcoolique. Il a été privé de liberté et emmené au commissariat pour y passer la nuit en cellule de dégrisement.