Genappe: plusieurs vols dans les abris de jardin de la région

Des vols ont été perpétrés ces deux dernières nuits dans une quinzaine d'abris de jardin de l'entité de Genappe, a-t-on appris auprès de la police locale.

Les premiers faits ont été perpétrés à Glabais où cinq abris de jardin ont été visités, dans la nuit de lundi à mardi, dans la Haute Rue et dans la rue René Evrard. Dix autres vols du même type ont été opérés dans la nuit de mardi à mercredi dans la rue Dernier Patard à Baisy-Thy, la rue Évariste Debroux à Ways et à nouveau dans la Haute Rue à Glabais. Les malfrats choisissent des propriétés situées à proximité des champs, découpent les clôtures pour accéder aux jardins puis dérobent des outils, des machines et du matériel de jardinage, précise la porte-parole de la zone de police de Nivelles/Genappe.