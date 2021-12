Grève du TEC dans le Brabant wallon: aucun bus ne circule ce mercredi

(c) Belga

"Apparemment, grève sauvage des bus TEC dans le Brabant wallon", nous écrit Sylvie. "Tout le TEC Brabant wallon est en grève", indique Fabrice. "Mouvement de grève sauvage au dépôt TEC de Baulers. Nous sommes à l’arrêt de la gare de Nivelles depuis 1 heure sans info", déplore Baptiste. Vous êtes nombreux à avoir pressé le bouton orange Alertez-nous pour nous signaler une grève des TEC dans le Brabant wallon ce mercredi matin. Un événement rare dans cette province qualifiée d’"exemplaire". Informations prises, les trois dépôts sont aujourd’hui à l’arrêt, nous confirme la secrétaire permanente CGSLB, Barbara Leduc. Aucun bus ne circule sur l’ensemble de la province.

En cause ? Les chauffeurs "n’en peuvent plus" des conditions dans lesquelles ils doivent travailler. "Cela s’est décidé hier, nous indique Barbara Leduc. Et ils ne sont pas près de recommencer." Des sièges qui bougent, des chauffages en panne alors que nous sommes en hiver, des pièces qui se détachent… Les chauffeurs pointent du doigt des problèmes de confort mais surtout de sécurité.

Entreprendre cette grève était, pour eux, la seule manière de "se faire entendre et se faire respecter" par la direction.