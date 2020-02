Grez-Doiceau: des voitures incendiées sur le parking d'Airsoft Gun Belgique

Plusieurs véhicules ont été incendiés sur le site d'un commerce, samedi soir à Archennes, dans l'entité de Grez-Doiceau, a-t-on appris dimanche auprès de la zone de secours du Brabant wallon et du bourgmestre grézien.

Les pompiers brabançons ont été appelés à intervenir, samedi peu après 20h00, dans la propriété de l'entreprise Airsoft Gun Belgique, située à l'intersection du chemin de Wavre et des rues des Monts et du Tilleul. Dès leur arrivée, les sapeurs ont constaté que plusieurs voitures, deux ou trois selon les sources, étaient la proie des flammes. Les véhicules sinistrés se trouvaient stationnés à l'arrière de l'immeuble, lequel a été légèrement touché par l'incendie. Il n'y a pas eu de blessé. "Les dégâts au bâtiment sont minimes et, à cette heure, nous ignorons s'il s'agit d'un sinistre accidentel ou criminel", a précisé dimanche matin le bourgmestre grézien Alain Clabots à l'agence Belga.