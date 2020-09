Le cours d'eau du Train pollué aux hydrocarbures à Grez-Doiceau: "On n'a pas encore officiellement trouvé la source"

Après Beauvechain, Orp-Jauche, Jodoigne... une nouvelle pollution à l'hydrocarbure dans un cours d'eau du Brabant wallon a été détectée par des pêcheurs! La 10ème depuis l'été... Cette fois, c'est le Train à Grez Doiceau qui est impacté. Une fuite s'est produite dans une ancienne citerne à mazout proche. Les pompiers ont placé un boudin absorbant. La source n'a pas encore été identifiée. Il faut la retrouver, comme l'explique Isabelle Delgoffe, contrat de rivière Dyle-Gette: "J'ai un collègue qui a fait du porte-à-porte pour essayer vraiment de trouver la source. On n'a pas trouvé. L'administration a fait un toutes-boîtes pour essayer d'informer les riverains. Aujourd'hui, on soupçonne une canalisation pour l'origine de la pollution, mais on n'a pas encore officiellement trouvé la source".

Alors que les contrôles sont très stricts pour les citernes de plus de 3.000 litres, il n'en est rien pour les petites citernes domestiques qui ont tendance à vieillir et à devenir moins étanche. Le propriétaire, s'il est identifié, s'expose à une facture de plusieurs milliers d'euros.

En cas de pollution, un numéro de téléphone est à composer: 1718 SOS Pollution. C'est un service de la Région wallonne qui intervient 24h/24.