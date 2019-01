Grez-Doiceau: un enfant de 2e maternelle hospitalisé dans un état grave après une sortie à la piscine

Une enfant de 2e maternelle de l’école communale de Grez-Doiceau se trouve hospitalisé dans un état grave, après avoir subi un début de noyade lors d’une sortie à la piscine, rapporte la commune dans un communiqué. "Ce matin, lors du cours de piscine de la classe de 2ème maternelle de l'école communale de Grez-Doiceau, un accident d’origine inconnue est survenu. Un enfant a subi un début de noyade. Il a été pris en charge rapidement par les secours et a été emmené dans un état grave à l’hôpital".



Les parents des enfants scolarisés dans l’établissement ont reçu un mail afin de les prévenir. Un appui psychologique, pour les enfants et les enseignants, a été mis en place. "La direction de l’école, son équipe ainsi que les services du Bourgmestre tiennent à manifester tout leur soutien à l’enfant, à sa famille, aux équipes pédagogiques et aux proches", est-il encore indiqué.