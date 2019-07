Gros chantier routier à Nivelles pendant deux mois: voici les détails

Des travaux de réfection et d'asphaltage des voiries et des ronds-points vont être menés sur le R24 entre la chaussée de Braine-le-Comte (N533) et la RN25, du mercredi 24 juillet au vendredi 20 septembre selon les prévisions de la Sofico, a indiqué vendredi la Ville de Nivelles.



Le chantier concernera d'abord, du 24 juillet au 15 août, le rond-point situé au croisement de la RN27 et de la chaussée de Mons, puis celui de la N586 et de la chaussée de Charleroi du 29 juillet au 15 août. Enfin, ce sera au tour du giratoire dit "Industrie" le 31 juillet.



Les travaux de voirie seront, eux, effectués entre le 15 août et le 20 septembre, sous réserve de conditions climatiques favorables.



La circulation et le stationnement seront modifiés, des déviations seront mises en place suivant l'évolution du chantier.