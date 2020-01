Habitants et écoliers confinés depuis ce matin à Louvain-la-Neuve: "Le principe de précaution me paraît d'application"

Ce matin, la Nationale 4 a été bloquée dans les deux sens suite à l'incendie dans un dépôt pharmaceutique à Louvain-la-Neuve. Par mesures de précaution, les riverains et les écoliers de Gransart et Corroy-le-Grand ont été confinés.

Toute la matinée, aux abords du zoning, le périmètre de sécurité était bouclé. La police n'a pris prend aucun risque. Il est impossible d'aller plus loin, même pour le personnel de la société Realco. Les travailleurs ont pris leur mal en patience. C'est le cas d'Eric. "J'ai une livraison à faire à 80 mètres et tous les accès sont sont fermés. Ma camionnette est pleine alors que je dois recharger autre part."

Le nuage de fumée se dirige vers le sud-est et touche les communes avoisinantes. Les habitants de Vieusart et de Corroy-le-Grand ont été surpris très tôt ce matin. Au départ, il est impossible de déterminer le degré de toxicité de ces fumées. Rapidement, des mesures d'urgence sont prises. Les habitants, comme les élèves des écoles, doivent rester confinés. "Les enfants doivent rester dans le bâtiment, ne pas sortir en récréation, explique Angélique Jordens, directrice de l'école communale de Corroy-le-Grand. On a deux bâtiments, dont le nouveau bâtiment avec un système d'aération. Là, effectivement, on a dû arrêter le système parce qu'autrement, le confinement n'est pas maintenu."

Par crainte, Frédéric est venu rechercher sa fille Caroline à l'école. "On parle tout de même de produits chimiques. Un produit chimique qui brûle peut évidemment se transformer en un autre produit chimique. Là, c'est un peu difficile. Le principe de précaution me paraît donc d'application. Donc on rentre à l'abri."

Le confinement est prévu jusqu'en fin de journée. À l'Université de Louvain-la-Neuve, certains examens ont été annulés suite aux embouteillages causés par ces importants dégagements de fumée.