Hamme-Mille en plein "lifting": "Les habitants souhaitaient un centre plus convivial"

Le coeur du village de Hamme-Mille, dans la commune de Beauvechain en province du Brabant Wallon est en chantier. A la demande des habitants qui souhaitent retisser des liens, le coeur du village va être transformer autour de l'église et près du lieu-dit de la maison du village.

Brigitte Wiaux, première échevine, détaille le but poursuivi par ces travaux: "Les habitants voulaient un centre plus convivial. On va réorganiser le parking autour de l'église et la maison de village et on va y ajouter un espace de verdure. Cela pourrait être un potager communautaire ou un verger avec des espèces indigènes. C'est ce que du moins les habitants souhaitent..."

Bientôt une esplanade sera créée capable d'y accueillir des chapiteaux.

Il est aussi prévu de réaménager l'ancien cimetière en espace mémoriel. Depuis des décennies, il est désaffecté. Les ossements que l'on pourrait y trouver seront déposés dans un ossuaire.

370.000€ seront investis dans ce chantier. La première phase s'étale sur 90 jours.