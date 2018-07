Hélicoptère et chiens pisteurs à Braine-l'Alleud hier: un trafic de voitures démantelé

Un trafic de voitures a été démantelé, lundi à Braine-l'Alleud, a-t-on appris mercredi auprès du parquet du Brabant wallon. Plusieurs interpellations ont été opérées.

Une femme née en 1981 et inscrite au CPAS de Braine-l'Alleud a récemment éveillé les soupçons d'agents de la zone de police de Bruges car elle conduisait une voiture considérée comme suspecte, tractant une remorque. Des contacts ont alors été pris avec leurs collègues de la zone de police de Braine-l'Alleud.



Lors d'une visite domiciliaire à une propriété de la chaussée de Nivelles, plusieurs voitures partiellement désossées ont été découvertes, ainsi que des motos et plusieurs remorques. Une personne a été interpellée sur les lieux tandis qu'une seconde a pris la fuite.



La police a fait appel à un hélicoptère et à des chiens pisteurs, et le fuyard a pu être appréhendé. Deux autres suspects sont toujours activement recherchés, précise le procureur brabançon.



L'affaire a été confiée à la police judiciaire fédérale.