Vendredi, le corps sans vie d'une fillette de 6 ans avait été découvert dans une habitation de Mont-Saint-Guibert. Hier, la mère de la petite victime a été inculpée d'infanticide et placée sous mandat d'arrêt. Elle nie les faits qui lui sont reprochés.Quant aux circonstances du drame, il apparaît que la petite fille est décédée des suites d'une strangulation.

Selon des informations rapportées par la DH ce mardi, l'école où était scolarisée la fillette a informé les parents du drame. "Comme certains le savent déjà, un tragique incident s’est produit vendredi dernier à Mont-Saint-Guibert. La petite victime est une élève de première primaire de notre école", rapporte la direction citée par nos confrères.





Aborder la tragédie avec les enfants



Afin d'accompagner les élèves, un soutien psychologique a été mis en place au sein de l'établissement. "Nous avons fait appel au centre PMS, qui travaille avec l’ASBL Vivre son deuil et au service d’assistance aux victimes de la zone de police, afin de pouvoir annoncer et encadrer les enfants dès la rentrée", rapporte la direction. Les parents qui le souhaitent sont également invités à prendre contact avec cette ASBL, poursuit le journal. Le but étant de leur permettre d'aborder au mieux cette tragédie avec leurs enfants.