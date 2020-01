Il ligote et tabasse un homme dans son appartement puis saute par la fenêtre à l'arrivée de la police

Un homme a été retrouvé ligoté et roué de coups samedi soir dans un immeuble d'Ottignies, a-t-on appris lundi auprès du parquet du Brabant wallon. Son agresseur présumé a été interpellé et privé de liberté. Le parquet brabançon a requis la délivrance d'un mandat d'arrêt.



La victime a été retrouvée ligotée et rouée de coups samedi vers 23h00 dans son appartement. C'est un voisin qui a appelé la police. Lorsque les inspecteurs sont arrivés sur les lieux, l'auteur présumé de l'agression a sauté par la fenêtre de l'étage de l'immeuble. Le suspect, né en 1983, a été rattrapé et appréhendé par la police. Il a aussitôt été privé de liberté. Un juge d'instruction a été saisi du dossier.