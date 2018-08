Ils laissent leur porte ouverte à cause de la chaleur à Lillois: un individu en profite pour leur voler de l'argent et leur voiture

Des habitants de Lillois-Witterzée ont été victimes d'un vol d'argent et de voiture dans leur propriété jeudi matin. Le voleur s'est introduit par une porte laissée ouverte.

Un vol garage a été perpétré, jeudi matin, dans une propriété de Lillois-Witterzée, dans l'entité de Braine-l'Alleud, a-t-on appris auprès du parquet du Brabant wallon.





Profitant d'une porte restée ouverte en raison de la température élevée, le suspect est entré dans la maison



On parle de vol garage lorsque les auteurs s'emparent d'un véhicule sous un abri garage ou sur une allée après en avoir dérobé les clés, mais sans contact avec les victimes. Le plus souvent, les auteurs entrent dans l'habitation par effraction et la fouillent pendant que les propriétaires dorment ou sont absents, précisent plusieurs zones de police sur leurs sites internet. Dans ce cas-ci, un individu a escaladé jeudi, vers 6h00, la clôture d'une habitation située le long de l'avenue Grand'Peine. Profitant d'une porte restée ouverte en raison de la température élevée, le suspect est entré dans la maison où il a dérobé de l'argent et le double des clefs d'une voiture qui se trouvait dans l'allée du garage. Il a ensuite pris la fuite à bord du véhicule.