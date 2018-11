Ils ne voulaient pas payer le recyclage: des tonnes de déchets de pneus retrouvés à Ittre

Vendredi passé, l'équivalent de plusieurs camions de pneus a été déversé à trois endroits reculés de l'entité. Les autorités envisagent de bloquer certains chemins de campagne. Sébastien Prophète et Pierre Morleghem se sont rendus sur place pour le RTL Info 13H.

Les trois dépôts clandestins ont été découverts ce week-end sur des terrains privés et communaux, notamment de Virginal-Samme.

Des ouvriers ont rassemblé tous les déchets de pneus trouvés sur les différents sites. Et cela représente des volumes très importants, d’après le bourgmestre d’Ittre, Ferdinand Jolly.





Eviter de payer le recyclage

Des pneus déversés le long des routes, à Ittre, ce n’est pas une première. Les responsables sont sans doute des sociétés spécialisées qui préfèrent ne pas payer le recyclage.



"Les clients payent pour l'évacuation et le recyclage de leurs pneus. En venant les jeter ici, les responsables ne payent pas les entreprises de recyclage. Donc l’argent que vous avez donné, ils le garde pour eux", résume Christian Fayt, l’échevin des Travaux d’Ittre.





Limiter l'accès à certaines zones

La commune va devoir financer ce recyclage : 150 euros par tonne de pneus. Pour éviter que ces faits ne se reproduisent, le bourgmestre envisage de limiter l’accès à certaines zones.



"C’est scandaleux ce qui s’est passé, donc on ne peut pas accepter que cela se reproduise. On mettrait des grands blocs de béton ou des grosses pierres permettant juste à une machine agricole de passer. Un camion ne pourrait plus y faire de manœuvre", précise le bourgmestre d’Ittre, Ferdinand Jolly.