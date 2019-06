Ils s'étaient donné rendez-vous au Quick de Wavre pour une vente d'occasion: la rencontre tourne au vinaigre et l'acheteur sort une arme

Un Namurois armé a été interpellé mercredi sur l'autoroute E411 à Corroy-le-Grand, après des menaces perpétrées à Wavre, a indiqué jeudi le parquet du Brabant wallon.

Un habitant de Saint-Josse-ten-Noode et un Namurois s'étaient fixé rendez-vous dans l'après-midi de mercredi au restaurant Quick situé le long du boulevard de l'Europe, à Wavre. Le premier avait proposé des jantes de voiture sur un site internet de vente en ligne. Pour une raison qu'il reste à déterminer, la rencontre a tourné au vinaigre et le Namurois a exhibé un pistolet et menacé son interlocuteur.

L'auteur a ensuite pris la fuite, empruntant l'autoroute E411 vers Namur. Les patrouilleurs de la zone de police d'Ottignies/Louvain-la-Neuve l'ont appréhendé alors qu'il venait de passer la sortie 9 à hauteur de Corroy-le-Grand. Le suspect a été privé de liberté et transféré au commissariat wavrien. Il s'avère que l'arme utilisée est un revolver d'alarme.

Relaxé après son audition, le Namurois comparaîtra prochainement devant le tribunal correctionnel, dans le cadre d'une procédure accélérée, pour y répondre de menaces par geste et port d'arme prohibée, précise le procureur brabançon.