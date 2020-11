Gros incendie à l'incinérateur de Virginal: par mesure de précaution, des communes demandent de garder les fenêtres fermées

Un violent incendie s'est déclaré lundi soir sur le site d'incinération de déchets ménagers de Virginal, dans l'entité d'Ittre. La population des communes voisines a été avisée.

Un important incendie s'est déclaré ce lundi soir à l'incinérateur de Virginal (Ittre), dans le Brabant wallon. Le bourgmestre de la commune l'a confirmé vers 20h30 sur Facebook. "Gros incendie à l'incinérateur de Virginal. Les pompiers sont sur place. Par mesure de précaution, restez chez vous", a-t-il écrit sur le réseau social.

Le feu a pris peu avant 20h dans une fosse de récupération des immondices de l'unité de valorisation énergétique (UVE). Pour une raison encore indéterminée, un important feu de déchets y est survenu.

Des pompiers de plusieurs postes de la zone de secours de Brabant Wallon (Braine-l'Alleud, Nivelles et Tubize) et du Hainaut (Braine-le-Comte) se sont rendus sur place afin de maîtriser les flammes. Vers 21h30, le bourgmestre Christian Fayt a précisé que "le feu est sous contrôle". Le travail des pompiers risque malgré tout de durer encore plusieurs heures.

Par mesure de précaution, les bourgmestres d'Ittre et des communes avoisinantes (Tubize, Braine-le-Château et Braine-le-Comte) ont demandé à leur population de garder les portes et fenêtres fermées "dans l'attente des informations complémentaires des pompiers."

Les fumées ne seraient pas toxiques. Le Centre de Crise provincial du Brabant wallon a confirmé à 21h30 qu'il n'y a "pas de victime, ni de pollution à ce stade".

Les services de secours travaillaient toujours à la circonscription du sinistre vers 22h00.