Incendie à Wavre ce week-end: la police arrête un suspect

Un suspect a été arrêté dans le cadre de l'enquête sur un incendie perpétré dans la nuit de vendredi à samedi à Wavre. Le feu s'est déclaré dans un immeuble inoccupé. L'individu a été placé sous mandat d'arrêt, a-t-on appris lundi auprès du parquet du Brabant wallon.



Les pompiers brabançons de la caserne wavrienne avaient été appelés à intervenir, samedi vers 2h45, dans une maison d'habitation inoccupée, située le long de la chaussée des Atrébates, au nord de Wavre. Le feu s'y était déclaré au niveau d'une cage d'escaliers. La maison voisine avait été touchée et ses occupants avaient dû être évacués.



Un individu, né en 1994, a été interpellé et privé de liberté dans le cadre de l'enquête. Un juge d'instruction a été saisi et un mandat d'arrêt a été délivré à l'encontre du suspect.