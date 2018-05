Deux explosions suivies d'un gros incendie sur le chantier du nouveau complexe sportif à Louvain-la-Neuve

Plusieurs personnes nous ont indiqué avoir entendu une explosion puis une deuxième en fin d'après-midi à Louvain-la-Neuve. Celles-ci se sont produites sur le chantier de la nouvelle piste d'athlétisme en salle, dans le quartier du Blocry. Un incendie est en cours. "J'ai vu des flammes très hautes sur un toit en construction", nous a a informé un témoin. "Une bonbonne a sauté jusqu'au centre ADEPS", a déclaré une autre personne via le bouton orange Alertez-nous.

Les pompiers de Wavre ont confirmé peu avant 18h00 qu'un gros incendie était en cours sur le chantier du nouveau complexe sportif. Notre journaliste Christophe Clément, qui s'est rendu sur place, a indiqué vers 18h30 que l'incendie était désormais maîtrisé. "Il s'agit de deux bonbonnes de gaz qui ont explosé pour une raison inconnue sur le toit de la piste couverte d'athlétisme. Il n'y avait plus personne sur place, donc il n'y a pas de blessé".

Les travaux pour cette piste d'athlétisme et le centre sportif de haut niveau ont débuté il y a à peu près un an. La piste d'athlétisme couverte devait être opérationnelle à partir de mars 2019. On ne connaît pas encore l'étendue des dégâts.