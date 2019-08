Incendie dans l'usine de NLMK Clabecq à Ittre: le feu a pris au niveau du filtre d'une machine

Un incendie s'est déclaré dimanche après-midi sur le site de l'entreprise NLMK Clabecq, a-t-on appris auprès de la zone de secours du Brabant wallon.



Faute de disponibilité des pompiers de la caserne de Tubize, ce sont leurs collègues de Braine-l'Alleud qui ont été appelés à intervenir, dimanche vers 16h00, dans l'usine métallurgique située le long de la rue de Clabecq, à Ittre. Le feu a pris au niveau du filtre d'une machine. Personne n'a été blessé et le sinistre est sous contrôle.

Les sapeurs se trouvaient toujours sur les lieux vers 15h45. La société NLMK Clabecq fabrique des plaques d'acier dans une gamme d'épaisseurs allant de 3 à 120 mm, pour les secteurs de la construction, de la construction navale et de l'énergie, ainsi que pour le transport et les engins de chantier, l'exploitation de carrières et les fabricants d'équipement d'exploitation minière.