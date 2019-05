Incendie de talus à Archennes: le trafic des trains est interrompu et remplacé par des navettes

Un incendie de talus s'est déclenché le long de la ligne de train 139 dans le Brabant wallon. "Ca se passe le long des voies à Archennes/Pecrot", nous dit un témoin via Alertez-nous. Renseignements pris auprès du gestionnaire de réseau, Infrabel, le feu a été signalé à 13h54. "L'incendie a été déclenché par le freinage d'un train. Lorsqu'il fait chaud et sec, les brindilles de talus peuvent prendre feu en raison des étincelles projetées par le train qui freine et c'est ce qui s'est passé ici", explique Arnaud Reymann, porte-parole d'Infrabel.

Le temps que les pompiers interviennent, la circulation des trains a été interrompue à cet endroit. Des navettes de bus ont été déployées entre Wavre et Sint-Joris-Weert. A 15h20, les pompiers étaient encore en intervention.