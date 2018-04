Incendie, sûrement volontaire, au parc à containers de Rebecq: les dégâts sont tellement importants qu'il doit rester fermé

Un incendie vraisemblablement d'origine volontaire a provoqué d'importants dégâts au parc à conteneurs de Rebecq, a indiqué lundi le porte-parole de la société intercommunale in BW, précisant que le site est désormais fermé.





Où vendre prendre pour le tri de vos déchets?



Le feu s'est déclaré, dimanche, dans le local des employés du parc situé le long de la route Industrielle à Rebecq. Le site appartient à l'intercommunale In BW, résultat récent de la fusion de l'IECBW et de l'IBW. Les dégâts étant conséquents, l'accès au public est fermé ces lundi et mardi. Selon les premières constations, il s'agirait d'un incendie d'origine criminelle, précise le porte-parole du gestionnaire du parc. Dans l'attente de la réouverture du site, mercredi, les utilisateurs peuvent se rendre dans les parcs voisins du chemin Massart à Tubize, de la rue de Tubize à Ittre ou de la rue des Frères Dulait à Braine-le-Comte, ainsi que dans l'ensemble des parcs du réseau mutualisé d'in BW.